Под Петербургом ввели режим повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе, сообщила во вторник пресс-служба облправительства. Введение режима связано со сменой собственника Радиационного комплекса.

"Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора по безопасности региона Михаила Ильина.

"С 10 утра 8 июня в Кузьмоловском городском поселении введен режим повышенной готовности в связи с возможностью радиационного заражения и ухудшением экологической обстановки из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в региональном главке МЧС, превышений допустимого радиационного фона в Кузьмолово не зафиксировано. Информация о ситуации будет ежедневно доводится до жителей.

Зона контроля включает территорию Радиационного комплекса и прилегающую территорию в радиусе 1 км. В случае необходимости специалисты будут круглосуточно там дежурить. Вводится постоянный контроль и отбор проб, задействованы датчики мониторинга радиационной обстановки в Кузьмолово.