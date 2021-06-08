Прокурор просит суд отклонить жалобу на приговор Соболь за проникновение в чужую квартиру

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Представитель гособвинения выступил против удовлетворения жалобы на приговор юристу ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь, осужденной за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Перовского районного суда, рассматривающего апелляцию на решение первой инстанции.

"Прошу суд в удовлетворении жалобы Соболь отказать и оставить решением суда первой инстанции без изменения", - сказал прокурор. Соболь и ее адвокат Владимир Воронин просят отменить приговор, полностью оправдать осужденную, вызвать в суд собственника квартиры - Константина Кудрявцева, которого не допрашивали на стадии следствия и в суде первой инстанции.

Ранее мировой суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства, признав ее виновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд счел вину Соболь полностью доказанной. Она отказалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ о несвидетельствовании против себя и близких. "Несмотря на это, вина Соболь подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля Никифорова, других свидетелей и видеоматериалами", - подчеркнула судья. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие несовершеннолетней дочери у осужденной, а в качестве отягчающих - тот факт, что преступление совершено группой лиц. До вступления приговора в силу она останется под подпиской о невыезде.

Как следует из текста приговора, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. "Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убедили Соболь выступить исполнителем преступления", - отмечается в решении судьи.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена. Сама юрист ФБК настаивает, что они никакого отношения к этой квартире не имеет.