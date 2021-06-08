Популярность детского контента среди пользователей "Яндекс Плюса" увеличилась вдвое

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество потребителей детского аудиоконтента среди пользователей "Яндекс Плюса" за год выросло в два раза, а среднее время прослушивания сказок, детских песен и подкастов увеличилось на 39%. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка".

"Сейчас сервис "Яндекс.Музыка" доступен 9 млн подписчиков "Яндекс Плюса". Число владельцев "Яндекс Плюса", которые хотя бы раз в неделю слушают сказки, песни, подкасты и другой детский контент, за год выросло в два раза, а среднее время прослушивания детского контента пользователем - на 39%, с 70 минут до 97 минут в неделю", - отметили в компании.

В "Яндекс.Музыке" объявили о расширении каталога детского аудиоконтента: партнерами сервиса стали компании "Дисней" и "Арт пикчерс дистрибьюшн". В рамках сотрудничества этим летом на "Яндекс.Музыке" появятся аудиоверсии "Холодного сердца", "Рапунцель. Навстречу мечте", "Пиратов карибского моря", рассказы о "Трех котах" и другие истории об известных детских героях. Также на сервисе разместят новинки и от действующих партнеров по детскому контенту: группы компаний "Рики", фирмы "Мелодия" и "Детского радио".

"Детский аудиоконтент стал новым стратегическим направлением для "Яндекс.Музыки", - пояснили в пресс-службе сервиса. - Родители всегда ищут интересные истории для детей, а в пандемию семьи стали проводить еще больше времени вместе, что привело к пику популярности детского контента".