Во Владивостоке побит температурный рекорд почти вековой давности

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Температурный рекорд 1927 года побит во Владивостоке во вторник, сообщает на своей официальной странице в Instagram Приморский гидрометцентр. Зафиксированная температура 27,7 градуса оказалась на градус выше предыдущего рекорда для даты 8 июня.

"Как и обещали синоптики, во Владивостоке сегодня был очень жаркий день. К 16:00 (09:00 мск) температура воздуха достигла своего максимума и составила плюс 27,7 градуса, что на целый градус опережает предыдущий температурный рекорд для этого дня. Почти 100 лет назад, 8 июня 1927 года, во Владивостоке также стояла жаркая погода, но тогда столбик термометра поднялся лишь до отметки в плюс 26,4 градуса", - говорится в сообщении.

Как утоняют синоптики, уже завтра ветер поменяет направление на юго-восточное и температурный фон понизится на 4-7 градусов.

В мае этого года Примгидромет уже дважды фиксировал новые рекорды температуры. Так 17 мая был самый жаркий день с 1970 года - воздух прогрелся до плюс 25,1 градуса, что оказалось теплее практически на целый градус предыдущего температурного рекорда. Аналогично 22 мая воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем предыдущий максимум.