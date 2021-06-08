Суд по иску Навального из-за проблем с проносом техники в колонию перенесли на 10 июня

ВЛАДИМИР, 8 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира перенес на 10 июня рассмотрение иска Алексея Навального к администрации ИК-3 УФСИН РФ по Владимирской области, где он проходил лечение, по воспрепятствованию проносу адвокатами телефонов и ноутбуков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

12 мая в суд поступил административный иск Навального о признании незаконными действий ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию адвокатами (защитниками) Навального в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу. Ответчиком по делу выступала администрация колонии, в больнице которой с середины апреля до начала июня проходил лечение Навальный.

"Объявляется перерыв до 10 июня (11:00) для направления административному истцу комплекта документов, представленных административным ответчиком", - сказала судья Анна Веселова.

Сам Навальный отказался от участия в рассмотрении иска, административное дело рассматривалось судьей единолично.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где тот отбывает наказание. 2 июня суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии (ИК-2) за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались права Навального на непрерывный восьмичасовой сон. 7 июня он отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.