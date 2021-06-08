В России за сутки выявили 9 977 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 14 марта

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 977, это максимальный показатель с 14 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 145 843, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области, Северной Осетии, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,05%).

В частности, за сутки выявили 846 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 776 - в Московской области, 163 - Нижегородской области, 155 - в Ростовской области, 140 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 262 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 883. Всего уже выздоровели 4 752 085 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 245 пациентов в Санкт-Петербурге, 932 - в Московской области, 292 - в Ростовской области, 176 - в Республике Башкортостан, 145 - в Саратовской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 379 против 330 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 496 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,42%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 49 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 17 - в Нижегородской области, 16 - в Ростовской области, 14 - в Ленинградской области, по 11 - в Краснодарском крае и Свердловской области.