Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник увеличился с 1,03 до 1,04. В Москве показатель превысил единицу и составил 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Рост произошел на фоне максимума по числу заболевших в стране с 14 марта, а в столице - с 14 мая.

В шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу. Помимо Москвы, это Нижегородская и Свердловская области (1,06), Санкт-Петербург (1,03), Подмосковье (1,02) и Воронежская область (1,01).

В Иркутской области и Красноярском крае коэффициент составил 0,99, в Ростовской области - 0,97, в Самарской - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.