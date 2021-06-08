В Москве выявили 3 817 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 14 мая

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 817, что стало максимумом с 14 мая, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества заболевших составил 0,32%. Днем ранее в городе выявили 3 266 новых случаев заражения, в общей сложности - 1 205 090.

За сутки в столице было зарегистрировано 62 смерти из-за коронавируса, следует из данных штаба. Всего, по его информации, умерли 20 590 заболевших.

Также за сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 2 018 пациентов. За все время выздоровели 1 079 932 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 104 568 человек.