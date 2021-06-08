Документы для возвращения из Сирии в Россию готовы на 108 российских детей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Для возвращения из Сирии в Россию готовы документы еще на 108 российских детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с родственниками несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в лагерях беженцев, приютах и тюрьмах в зонах вооруженных конфликтов.

"В настоящее время во взаимодействии с профильными ведомствами подготовлены документы для возвращения на родину еще 108 детей, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики в лагерях беженцев, тюрьмах и приютах. Ожидается поступление результатов экспертизы ДНК и судебных решений о признании фактов рождения детей - граждан РФ за пределами России", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба во вторник.

Кузнецова сообщила, что в ближайшее время планируется очередной спецрейс за детьми в Сирию. "Сведения мы собираем буквально по крупицам и в России, и во время выездов на Ближний Восток. Делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее вернуть детей в их семьи", - отметила она.

Кроме того, сообщается, что в ходе встречи Кузнецова приняла от родственников новые обращения. "На предложение участников встречи о помощи уполномоченный по правам ребенка рекомендовала сообщать любую информацию, которая позволила бы установить местонахождение разыскиваемых детей", - отметили в пресс-службе.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она организована и проводится по поручению президента РФ. Только за 2020 год из Сирии в РФ удалось вернуть 144 ребенка, все они переданы родственникам. С 2018 года из Сирии и Ирака на родину возвращены 318 детей.