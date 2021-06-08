МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня из-за празднования Дня России. Праздник в этом году выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда во вторник.

"При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно", - рассказали в ведомстве.