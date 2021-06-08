Путин направил приветствие участникам форума "История для будущего. Александр Невский"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума "История для будущего. Александр Невский", отметив растущий интерес граждан к истории России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Широкое, торжественное празднование юбилея нашего выдающегося соотечественника (Александра Невского - прим. ТАСС) укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, свидетельствует об искреннем, растущем интересе граждан к истории России, к ратным подвигам предков", - говорится в приветствии президента.

Глава государства выразил уверенность, что форум, собравший в Москве известных ученых, педагогов, публицистов, представителей духовенства, работников музеев и образовательных учреждений, внесет свой вклад в изучение исторического наследия и "будет содействовать сохранению памяти о великом сыне Отечества - князе Александре Невском".

Форум, организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО), проходит в Государственном историческом музее - Музее Отечественной войны 1812 года. В ходе работы дискуссионных площадок планируется обсудить подходы к изучению и популяризации образа князя Александра Невского, а также к сохранению памяти о нем как о символе российской государственности.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения.