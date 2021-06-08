Нижегородские власти в августе направят заявку в кабмин на создание IT-кампуса

ТАСС, 8 июня. Заявку на создание IT-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде планируется направить в правительство России в августе этого года. Об этом сообщил во время пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.

"Сейчас мы готовим заявку, будем подавать в августе в правительство РФ, на кампус мирового уровня. Этот кампус будет специализироваться на IT-истории", - сказал Зотов.

По его словам, в кампусе будет создано 7 тыс. мест для студентов.

Ранее пресс-служба нижегородского правительства сообщала, что потребность в создании IT-кампуса вызвана нехваткой профильных специалистов. На первом этапе проекта запланировано строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов на территории Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского. На втором и третьем этапах рассматривается создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода.

О проекте развития исторической части Нижнего Новгорода

Проект по развитию исторического центра Нижнего Новгорода предполагает редевелопмент Започаинья - старейшего в городе квартала с сохранившейся исторической застройкой, который находится рядом с нижегородским кремлем. Будет создано около 500 тыс. кв. м площадей, в основном - нежилой застройки. На этой территории власти планируют создать IT-кластер, который поможет дальнейшему развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе.