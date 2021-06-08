Научный центр РАН получит более 200 га на севере Крыма для научной и селекционной работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Крыма передадут госучреждению "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" более 200 га в Джанкойском районе для научной и селекционной работы. Распоряжения о предоставлении пяти земельных участков в бессрочное пользование приняты во вторник на заседании Совета министров региона.

"Земли переданы для проведения специалистами центра РАН научной и селекционной работы, а также для сельскохозяйственной деятельности. У сотрудников центра будет возможность получать ценные с научной точки зрения образцы растительного и животного мира и размещать коллекции генетических ресурсов растений", - приводятся в сообщении пресс-службы Минимущества республики слова главы министерства Ларисы Кулинич.

Земельные участки расположены за границами населенных пунктов на территории Изумрудновского сельского поселения Джанкойского района.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году, с первых дней существования способствовал ускоренному развитию сельскохозяйственного производства юга России на основе интродукции, акклиматизации, селекции и широкого распространения плодовых, цветочных, декоративных, эфирномасличных, лекарственных и других полезных растений, изучения и активного использования местных растительных ресурсов.

В "копилке" сада - свыше 1 150 наград, в том числе 70 из них получены на международных выставках, включая дореволюционные (376 медалей разного достоинства, из которых 63 - зарубежные). С января 2016 года сад получил федеральный статус.