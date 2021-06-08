Кузнецова: некоторые дети, которых планируют отправить в РФ из САР, находятся в приютах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Некоторые российские дети, которых планируется вернуть из Сирии в РФ в ближайшее время, находятся в приютах Дамаска. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook во вторник после встречи с представителями Министерства обороны России и АНО "Русская гуманитарная миссия".

"Некоторые наши российские дети, которых планируем вернуть в ближайшее время, сейчас находятся в приютах Дамаска. Не исключено, что снова придется направлять туда детей из лагеря Аль-холь и Рож", - говорится в сообщении.

В этой связи омбудсмен сообщила, что продолжается работа по оформлению, сбору документов для возвращения российских детей из лагерей, не подконтрольных официальным властям Дамаска. "Их уже в России, в разных регионах ждут любящие родственники", - подчеркнула она.

Кузнецова отметила, что в ходе встречи обсуждался вопрос расширения возможностей оказания гуманитарной помощи детям, находящимся в зонах вооруженных конфликтов. "Коллеги ведут большую работу. Предоставляют необходимые продукты питания, средства личной гигиены, фильтры для воды, канцтовары и многое другое. <...> Мы наметили конкретные шаги, определили объем задач, надеюсь, все получится", - отметила она.

Ранее Кузнецова сообщала о достигнутых договоренностях о передаче в ближайшее время в РФ 12 российских детей из лагеря Рож.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она организована и проводится по поручению президента РФ. Только за 2020 год из Сирии в РФ удалось вернуть 144 ребенка, все они переданы родственникам.