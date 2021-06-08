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Пандемия COVID-19

В Оренбургской области продлили действие запрета на работу кальянных

Ограничение будет действовать по 30 июня

ОРЕНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона, продлив запрет на работу кальянных по 30 июня, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы региона.

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"По 30 июня продлен запрет на работу кальянных. Разрешено проведение мероприятий, утвержденных оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Указ подписан сегодня и вступает в силу со дня подписания", - говорится в распространенном сообщении.

Прежнее ограничение действовало до 8 июня.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 44 803 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 66 за последние сутки. 41 351 пациент выздоровел, 1 014 человек умерли.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис ВладимировичПандемия COVID-19
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