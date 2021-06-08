Более 70% россиян тратят на подписки не более 300 рублей в месяц

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большинство россиян тратит на подписки на продукты, сервисы и услуги в интернете не более 300 рублей в месяц, выяснили аналитики Rambler&Co. Результаты исследования компании имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос прошел на портале "Рамблер" 4-7 июня. Участвовало более 810 тыс. человек - 79% мужчин и 21% женщин.

"Три четверти россиян выделяют на подписки до 300 рублей каждый месяц, 15% - до 1 000 рублей. Больше тратят лишь 10% опрошенных", - сообщили в компании.

Согласно результатам опроса, 12% респондентов ежемесячно оплачивают одну-две подписки, 5% - три-четыре, 6% - от пяти и более. 77% участников подключают подписки лишь при необходимости. Среди тех, кто пользуется подписками постоянно, 26% готовы платить за видеоконтент, по 18% респондентов выбирают музыку и книги, 15% оплачивают различные услуги и сервисы, столько же - программы и софт, 7% покупают облачные хранилища.

Пользователи готовы подключить еще одну подписку за отключение рекламы на сервисах (37%) и получение дополнительных услуг, например кэшбека (30%). 24% интересуются доступом к эксклюзивному контенту, 9% оформляют подписки для поддержки авторов. При этом большинство респондентов (62%) предпочитает российские сервисы международным (38%).

Как отмечают исследователи, 2020 год был удачным для сервисов по подпискам, многие люди обратились к ним в этот период впервые. "Количество подписок на одни только видеосервисы перевалило за 1 млрд (по состоянию на март 2021 года)", - говорится в сообщении.