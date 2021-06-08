МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о возможных во вторник и среду сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с в Крыму. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по республике.

После сильного ливня в понедельник на востоке Крыма под Керчью был подтоплен участок трассы "Таврида" и затруднено движение. Около 18:30 вода ушла с дорожного полотна естественным путем. Однако она перелилась через дамбу в селе Приозерное и подтопила 18 дворов и частных домов, в которых в общей сложности живет 35 человек.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 8 июня и днем 9 июня на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 м/с", - говорится в публикации.

На сайте сообщили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. В МЧС предупредили о возможных нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Ведомство рекомендует воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, сообщили на сайте ведомства.