{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Крыму

В республике возможен дождь с градом и шквалистый ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о возможных во вторник и среду сильных ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с в Крыму. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по республике.

После сильного ливня в понедельник на востоке Крыма под Керчью был подтоплен участок трассы "Таврида" и затруднено движение. Около 18:30 вода ушла с дорожного полотна естественным путем. Однако она перелилась через дамбу в селе Приозерное и подтопила 18 дворов и частных домов, в которых в общей сложности живет 35 человек.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 8 июня и днем 9 июня на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 17-22 м/с", - говорится в публикации.

На сайте сообщили, что высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. В МЧС предупредили о возможных нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Ведомство рекомендует воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, сообщили на сайте ведомства. 

 

Теги
Крым
Путин заявил, что система социальной защиты должна стать более современной и адресной
Путин заявил, что система социальной защиты должна стать более современной и адресной
Читать полностью