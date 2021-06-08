Госдума разрешает разыскивать пропавших людей по их геолокации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска.

Ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации.

Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, таким образом законодатели дают "возможность оперативного и незамедлительного розыска людей". Кроме того, доработанная версия документа снимает противоречие между положениями законопроекта и конституционными гарантиями на тайну связи и неприкосновенность частной жизни, считает парламентарий.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что в ходе поисковых работ "счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни". "Оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда", - цитирует Володина думская пресс-служба.

Документ, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год он был поддержан в первом чтении. Инициатива была подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2017 года.

В начале марта текущего года глава государства на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" пообещал в ближайшее время обсудить инициативу с представителями фракций Госдумы.