Братское захоронение 15 красноармейцев обнаружили поисковики в Тульской области

ТУЛА, 8 июня. /ТАСС/. Останки как минимум 15 красноармейцев, погибших в 1942 году, обнаружили участники Тульского регионального поискового отряда "Штурм" в Белевском районе. Расположение братского захоронения установлено по архивным документам Министерства обороны РФ, рассказал во вторник ТАСС руководитель поискового отряда Михаил Булдаков.

"На данный момент обнаружены останки, предположительно, 15 красноармейцев, погибших в 1942 году. Большая вероятность, что рядом еще есть захоронения, общее количество погребенных может быть больше", - сказал Булдаков.

Разведывательно-полевые работы, по его словам, проводились в Белевском районе. Точное место захоронения поисковики пока не называют, чтобы избежать вмешательства "черных копателей". "Захоронение обнаружено по архивным материалам Министерства обороны РФ, ведем поиски еще двух могил в Белевском районе, в одной из них могут находиться останки около 50 человек", - добавил Булдаков.

Исследования на территории Белевского района проводятся в рамках разведывательно-поисковой экспедиции "Тульский рубеж", которая организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда "Союз поисковых отрядов" и ДОСААФ России.

Город Белев и Белевский район оказались оккупированными немецко-фашистскими захватчиками в конце октября 1941 года. Оккупация Белева длилась 68 суток, полностью территория была освобождена к середине июля 1943 года. В районе расположено более пятидесяти братских и одиночных могил советских воинов.