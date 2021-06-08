Старую дамбу укрепляют в Тулуне Иркутской области, где проходит паводок

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Старую дамбу укрепляют в городе Тулун Иркутской области, где уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

"Сегодня самое пристальное внимание уделяем Тулуну. Уровень реки в городе продолжает расти. Уже превышена критическая отметка. Подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов своевременно оповестили. Всех, кто хотел уехать, вывезли. Подготовлены два пункта временного размещения. Каждый на 100 человек. Проводятся работы по укреплению старой дамбы. Ведется подсыпка слабых мест", - написал Кобзев.

Мэр Тулуна Юрий Карих в своем обращении к жителям в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что старую дамбу обследовали утром во вторник, и в тех местах, где вода стала проходить через сооружение, сегодня делают отсыпку. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до 744 см при критическом в 730 см.

Новая дамба, которую начали строить после наводнения 2019 года и большая часть которой уже готова, защищает от воды центр города.

Губернатор в своем сообщении отметил, что в Тулуне около 250 семей продолжают жить в зоне паводка 2019 года, несмотря на то, что им выдали сертификаты на покупку нового жилья. "Проводятся подворовые обходы. Людей оповещают, что они остаются на свой страх и риск. Раздают памятки, куда обращаться за помощью", - сообщил Кобзев.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун. В 2021 году в городе достроят новую дамбу.