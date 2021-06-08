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Дума приняла во II чтении проект о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Специальности и направления подготовки утвердит правительство

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве граждан, имеющих высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджета по образовательным программам в области искусств.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством в апреле, поправки предлагается внести в закон "Об образовании". Как напоминают авторы инициативы, сегодня гражданам РФ гарантирована возможность получения первого бесплатного высшего образования. "При этом в творческие профессии люди, как правило, приходят уже в зрелом возрасте, имея высшее образование по другой специальности", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим в кабмине предлагают прописать в законе возможность граждан, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет ассигнований федерального бюджета по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Специальности и направления подготовки утвердит правительство РФ. Кабмин утвердит и порядок принятия таких граждан на обучение за счет бюджета, а также перечни образовательных организаций, в которых такое обучение будет проходить.

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