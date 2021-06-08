Госдума вводит механизм внесудебной блокировки ложных обвинений в совершении преступлений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

Основанием для блокировки, согласно инициативе, будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Ранее в беседе с журналистами глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн уточнил, что законопроект распространяется в том числе на размещенные в интернете материалы с обвинениями в коррупционных преступлениях, не подкрепленными приговором суда. При этом документ не направлен против конкретных организаций, заверил парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС о том, подпадут ли под действие закона расследования Фонда борьбы с коррупцией (организация, признанная в РФ НКО-иноагентом).

Авторами инициативы выступили первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия"). Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 марта.