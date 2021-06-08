Эксперт подтвердил, что Соболь нанесла травму потерпевшей при проникновении в ее квартиру

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что юрист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь причинила травму потерпевшей Галине Субботиной при проникновении в ее квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Перовского районного суда, где слушается жалоба на приговор осужденной.

"Вопреки доводам осужденной и ее защиты о том, что она была допущена в квартиру с согласия владельца, судебно-медицинская экспертиза подтверждает наличие гематомы у Субботиной. Таким образом, Соболь преодолела сопротивление потерпевшей и силой проникла в ее квартиру. Суд первой инстанции дал этому надлежащую оценку", - сказал прокурор в ходе своего выступления.

В обвинительном заключении сказано, что Соболь ворвалась в прихожую, сдавила руку потерпевшей и, несмотря на ее сопротивление, проникла в квартиру. У потерпевшей были обнаружены телесные повреждения, а незаконное проникновение нанесло ей моральный вред. По словам самой Соболь, потерпевшая на допросе отрицала, что ее здоровью был причинен какой-либо вред.

Ранее мировой суд назначил Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства, признав ее виновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд счел вину Соболь полностью доказанной.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева.

Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена. Они владеют квартирой Кудрявцева на основании договора безвозмездного пользования. При этом адвокат Соболь подчеркнул, что в суде и на стадии следствия не был предоставлен акт приема-передачи в рамках этого договора, а без него он недействителен.