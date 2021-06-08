Суд оставил в силе условное наказание Соболь за незаконное проникновение в чужую квартиру

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы признал законным приговор в отношении юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь за незаконное проникновение в чужую квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал решение суда первой инстанции в отношении Соболь, осужденной по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"), законным и обоснованным, и оставил его без изменения, а жалобу осужденной - без удовлетворения", - говорится в решении суда. Судья огласил только вводную и резолютивную часть решения.

Мировой суд в Москве ранее приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие несовершеннолетней дочери у осужденной, а в качестве отягчающих - тот факт, что преступление совершено группой лиц. Как следует из текста приговора, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Ранее сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.