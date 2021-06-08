Экс-главе "Открытой России" предъявили обвинение в руководстве нежелательной организацией

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявили обвинение в руководстве нежелательной организацией. Об этом ТАСС сообщила экс-координатор "Открытки" Татьяна Усманова.

"Только что в ГСУ СК по Краснодарскому краю следствие предъявило обвинение Андрею Пивоварову по ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности нежелательной организации")", - сообщила собеседница агентства.

2 июня суд арестовал Пивоварова на срок до 31 июля. Он находится в СИЗО №1 Краснодара.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.