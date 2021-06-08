Госдума ужесточает правила медкомиссии для владельцев оружия и кандидатов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием.

Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Проходить его будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Медкомиссию надо будет проходить не реже чем раз в пять лет, она должна включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Поправкой ко второму чтению требование о психологическом тестировании заменено психиатрическим освидетельствованием. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде.

Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. После этого в течение двух месяцев он должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо отказаться от владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. "Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его", - сказал он журналистам.