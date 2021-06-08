В ГИБДД считают необходимым регулирование использования самокатов и гироскутеров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Полноценное правовое регулирование и правоприменительная практика необходимы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) - самокатов и гироскутеров, такой документ жизненно необходим. Как сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, сложно регулировать то, чего до сих пор никто не понимает.

"Очень тяжело регулировать то, что мы до сих пор не понимаем. Абстрактно понимаем, что есть средства индивидуальной мобильности, но, так сказать, сегодня есть одни, а завтра появятся третьи. Жизненно необходим документ, который бы регулировал правила обращения СИМ на территории России", - сказал он в ходе круглого стола в ОНФ.

Митрошин отметил, что и ГИБДД, и органы власти хорошо понимают, что СИМ, несмотря на все проблемы, которые возникают, - это средство повышения безопасности дорожного движения. "Нужно полноценное правовое регулирование и нормальная правоприменительная практика", - отметил он.

По его словам, в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России погибли шесть человек. "Мы сейчас часто видим столкновения на тротуарах, это ужасно. Столкновения пешехода с СИМ, страдают они одинаково. Маргиналы будут всегда, а другие пользователи СИМ никогда не будут подвергать себя опасности, потому что они стараются адекватно себя вести", - добавил он.