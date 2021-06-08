Снег выпал в одном из районов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Снег выпал во вторник в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), последствий для инфраструктуры нет. Об этом сообщили ТАСС в администрации сельского поселения Ларьяк, входящего в Нижневартовский район.

Во вторник в социальных сетях местные жители опубликовали фотографии и сообщения о том, что в Нижневартовском районе Югры пошел снег. На снимках видно, что мокрый снег, в частности, покрыл машины, деревья, огороды, теплицы и дома.

"Да, сегодня у нас шел дождь со снегом. Пурги не было. Огороды были занесены. Неприятно, да, поскольку у жителей все высажено [на огородах]", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, последствий для инфраструктуры поселения из-за выпавшего снега нет. В свою очередь местная жительница Валентина Костарева сообщила ТАСС, что снег еще не растаял. "Снег шел в селе Ларьяк, деревне Чехломей и деревне Корлики Нижневартовского района, еще не растаял. Он шел с 4 часов утра и до 13 дня. Было около нуля градусов, сейчас плюс 4", - сказала она.