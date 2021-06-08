Парки "Россия - моя история" в 23 регионах организуют программу к Дню России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ассоциация исторических парков "Россия - моя история" организует широкую программу в честь празднования Дня России в 23 регионах страны, где расположены парки. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе парка.

В пресс-службе добавили, что центральной локацией Дня России станет музей Новая Третьяковка в Москве. Там состоится открытие художественной выставки к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского - "История России глазами художников". Масштабная экспозиция посвящена исторической русской живописи конца XVIII - начала XX веков. Выставка станет ярким примером межмузейного сотрудничества, объединившего экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний.

"В Екатеринбурге День России можно будет начать с новой интерактивной выставки "Александр Невский. Судьба России". На площади 800 квадратных метров авторы объединят иммерсивные и игровые технологии погружения, графические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность. Цель авторов - пошагово раскрыть роль Александра Невского в истории России. Там же губернатор Свердловской области вручит российские паспорта молодым людям и иностранным гражданам", - говорится в сообщении.

Также в парке "России - моей истории", который расположен в Санкт-Петербурге, 12 июня откроется художественная выставка "День России. Лето. Петербург - 2021", на которой покажут произведения современных петербургских художников. На YouTube-канале парка в 16:00 начнется прямой эфир с разными жителями Петербурга и Ленинградской области.

"Во Владивостоке исторический парк станет соорганизатором общекраевого праздника и подготовит локальную площадку "Средневековый городок", где можно будет "побродить по временам древней Руси". Посетителей ждет большая зона с реконструкцией средневекового быта с мастер-классами по ремеслам, походный лагерь и ристалище с профессиональными боевыми конструкторами", - говорится в сообщении.

О парках

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.