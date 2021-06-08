Соболь обжалует приговор за проникновение в чужую квартиру в кассации и ЕСПЧ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Юрист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь, осужденная за незаконное проникновение в чужую квартиру, намерена обжаловать свой приговор в кассационной инстанции и ЕСПЧ . Об этом она сообщила корреспонденту ТАСС после заседания суда в апелляционной инстанции.

"Я обязательно буду обжаловать этот приговор в кассационный инстанции и, если понадобится, обращусь в ЕСПЧ", - сказала она. Соболь добавила, что приговор не препятствует ее выдвижению в Госдуму, поскольку она осуждена за преступление небольшой тяжести.

Ранее мировой суд приговорил ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Во вторник Перовский суд признал законным решение суда первой инстанции в отношении Соболь, осужденной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.