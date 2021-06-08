В Еврокомиссии призвали страны ЕС вводить сертификаты вакцинации до 1 июля

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс призвал европейские страны вводить национальные сертификаты с информацией о вакцинации против коронавируса или результатах ПЦР-тестов, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа. Об этом он заявил во вторник в ходе дебатов по данной теме на пленарной сессии Европарламента, трансляция которой ведется на сайте европейского института.

"Для ускорения процедуры необходимо уже сейчас выдавать как можно больше сертификатов во всех странах, чтобы это не стало для нас неожиданностью к 1 июля, и мы были бы готовы к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе, сохранив при этом определенные ограничения", - сказал Рейндерс.

Он отметил, что ЕК уже запустила интернет-портал для проверки подлинности санитарных сертификатов и напомнил, что семь государств ЕС уже приступили к выдаче подобных документов. "С 10 мая 26 стран-членов протестировали свою способность присоединиться к выдаче, и сегодня еще десять стран готовы начать этот процесс", - уточнил еврокомиссар.