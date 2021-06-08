Школа для детей военных откроется в Каспийске в сентябре 2022 года

КАСПИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Новая школа на 1,2 тыс. мест, где будут учиться дети военнослужащих, откроется в Каспийске 1 сентября следующего года. Об этом доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу начальник отдела строительства объектов ВМФ Управления по строительству специальных объектов Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства" Минобороны РФ Александр Овчаренко.

Во время рабочей поездки на Каспийскую флотилию Шойгу особое внимание уделил развитию социальной инфраструктуры. Министр осмотрел с вертолета строящиеся объекты флотилии. Главе военного ведомства доложили, что в ближайшем будущем будут построены второй детский сад и школа.

"В этом году был заселен жилой комплекс для военнослужащих на 528 квартир. В настоящее время на территории функционирует детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. Школа на 1 200 мест планируется к открытию 1 сентября 2022 года", - сказал Овчаренко.