Глава СПЧ раскритиковал сравнение с ГУЛАГом идеи ФСИН о работе заключенных на стройках

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что сравнение идеи о привлечении осужденных к работе на крупных строительных объектах с ГУЛАГом является ошибочным. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС во вторник.

"Вот это слово страшное ГУЛАГ никакого отношения, кроме эмоционального, к предложению ФСИН не имеет. Чтобы эту эмоцию снять, обеспокоенность у части граждан России есть... ФСИН должен предъявить проект тщательно проработанный, который и мы в СПЧ обсудим", - сказал он.

Фадеев подчеркнул, что в СПЧ уже обсуждается предложение ФСИН с точки зрения прав человека. "Наша цель не хозяйственная, а гуманистическая - как облегчить жизнь тех, кто встал на путь исправления <...> Те люди, кто хочет исправиться, кто хочет своим трудом получить как можно быстрее возможность выйти по УДО, кто хочет компенсировать ущерб пострадавшим, - вот наша целевая аудитория. Им мы хотим помочь", - сказал глава СПЧ.

При этом Фадеев обратил внимание на опасения граждан по поводу безопасности при реализации идеи ФСИН. "Это преступники, отбывающие наказание. И здесь вопрос, конечно, к ФСИН: сможет ли он обеспечить абсолютную безопасность граждан, которые проживают в населенных пунктах, где будет работать осужденный", - сказал он.

Кроме того, глава СПЧ отметил, что труд осужденных не сможет заменить работу мигрантов. "Мигрантов в стране работающих много миллионов, а осужденных, которые в состоянии будут [работать], если эта идея будет реализована, максимум 200 тысяч. Ни о какой замене мигрантов речи не идет", - подчеркнул он.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать на крупных строительных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты, исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы.