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Россияне хотели бы увидеть продолжение сериалов "Шерлок" и "Остаться в живых"

По данным опроса портала Кино Mail.ru, 48% россиян положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россияне хотели бы увидеть продолжение сериалов "Шерлок" (Sherlock, 2010-2017) с Бенедиктом Камбербэтчем, "Остаться в живых" (Lost, 2004-2010) о крушении самолета на загадочном острове и "Игры престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел портал Кино Mail.ru.

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"Проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, продолжений каких культовых сериалов действительно хотят зрители. По результатам опроса, наибольшее количество голосов (15%) получил британский сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, финальный сезон которого был показан в 2017 году", - говорится в сообщении.

Второе место занял телепроект "Остаться в живых", который завершился более 10 лет назад. Герои сериала, оказавшиеся на необитаемом острове после крушения самолета, на протяжении нескольких сезонов пытались раскрыть тайну места, в котором они оказались, и вернуться в цивилизацию. На третьей строчке зрительских предпочтений оказался драматический многосерийный фильм "Игра престолов".

В десятку также вошли комедийный сериал "Друзья" (Friends, 1994-2004), спецэпизод которого вышел в конце мая, "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004), "Доктор Хаус" (House, M.D., 2004-2012) и другие.

"Половина участников опроса (48%) положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов, в то время как 27% респондентов этого не одобряют. У некоторых ремейки вызывают смешанные чувства, также многие отмечают, что готовы смотреть продолжения культовых сериалов только при условии, что они будут "качественно и хорошо" сняты", - заключили в сервисе. Опрос проходил со 2 по 7 июня на портале Кино Mail.ru, в нем приняли участие свыше 11,5 тыс. пользователей.

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