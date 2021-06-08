Путин заявил, что система социальной защиты должна стать более современной и адресной

"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты", - обратился глава государства к представителям социальных организаций, с которыми во вторник проводит встречу по видеосвязи.

По мнению Путина, необходимо "так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе".

Президент считает, что в России есть очень ценный ресурс, "лучшие решения и практики, которые на деле доказывают свою пользу, уже используются в регионах, муниципалитетах, в работе некоммерческого сектора". "Такой опыт нужно, безусловно, обобщать и распространять по всей стране", - указал глава государства. По его словам, это "позволит более эффективно помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации, укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, лучше организовывать долговременный уход на дому, чтобы тяжело больные и пожилые люди могли находиться в привычных условиях рядом с родными и близкими".

Путин отметил также необходимость расширения участия в оказании социальной помощи некоммерческих организаций и волонтеров всех возрастов. "Ваша искренность, теплота и человечность, безусловно, залог нашего общего успеха", - подчеркнул президент.

На встрече он предложил обсудить идеи организации соцзащиты, которые могут предложить представители социальных организаций.