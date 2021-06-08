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Фадеев заявил, что СПЧ будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию

Белоруссия 26 мая официально уведомила Россию о продлении на два месяца для Софии Сапеги содержания под стражей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться экстрадиции в Россию задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Об этом заявил ТАСС во вторник глава СПЧ Валерий Фадеев.

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"Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона [в расследовании], а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию", - сказал он. "Я всегда выступаю за то, что независимо от преступления, характера совершения преступления надо российских граждан вытаскивать", - добавил глава СПЧ.

Белоруссия 26 мая официально уведомила РФ о продлении на два месяца для Сапеги содержания под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ. Ранее суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном 30 мая интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что президент Белоруссии может принять решение о помиловании Сапеги или о ее передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня заявил, что следствие в отношении Сапеги будет вестись на территории республики.

Теги
БелоруссияРоссия
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