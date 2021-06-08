Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Ценности милосердия, любви к ближнему и поддержки нуждающихся скрепляют многовековую историю российского народа, служат ее духовной основой. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

Открывая мероприятие, он поздравил участников встречи и их коллег с профессиональным праздником - Днем социального работника. Путин напомнил, что ровно 320 лет назад - 8 июня 1701 года - решением Петра I в России по сути началось создание системы социальной защиты на государственном уровне.

"При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа. Составляют духовную основу традиционных религий России", - отметил президент.

Он обратил внимание на то, что в России не только выдающиеся меценаты и подвижники, но также и "люди самых разных сословий" видели смысл жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Как считает глава государства, эти нравственные принципы сегодня воплощаются в ежедневной работе сотрудников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания, волонтеров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений.

"Всем вам, дорогие друзья, огромное спасибо за сердечность, отзывчивость и великодушие, за все то, что вы сделали и делаете для своих подопечных, которые нуждаются в вашей помощи, внимании и заботе", - резюмировал президент, обращаясь к соцработникам.