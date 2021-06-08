Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок необходимо дополнить поправкой о добровольности вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность. Вот давайте мы поручим комитету [Госдумы по охране здоровья] и попросим правительство найти решение этим двум вопросам, внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим", - сказал Володин в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Он подчеркнул, что сейчас отсутствие профилактических прививок влечет отказ от приема граждан на работу или их отстранение от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В связи с этим, подчеркнул Володин, к депутатам обращаются граждане, которые опасаются, что "данная прививка может быть обязательной, как некоторые прививки из календаря". При этом, напомнил Володин, "прививка от коронавируса - дело добровольное, это то, о чем сказал президент".

"Если мы говорим о добровольности, тогда она должна быть обеспечена, если мы говорим об обязательности, тогда другой разговор <…> Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где четко сказать, что прививка от коронавируса - дело добровольное", - предложил Володин, обращаясь к представителям Минздрава и Роспотребнадзора.

В свою очередь замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов согласился с предложением изучить этот вопрос. "Мнения и те напряжения, которые есть относительно этой вакцины со стороны депутатов, они должны быть нами услышаны. И они услышаны, безусловно, мы подготовим те изменения совместно с профильным комитетом, которые бы устроили депутатов и, естественно, население РФ", - отметил Орлов.