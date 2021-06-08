В Алтайском крае рассчитывают получить 300 млн рублей для защиты от подтоплений в Яровом

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают получить не менее 300 млн рублей из федерального бюджета на работы по берегоукреплению в Яровом, где живут более 18 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции во вторник зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.

В течение нескольких лет в Яровом ведут работы по предотвращению размыва тела оградительной дамбы. Однако размыв не прекращается, в связи с чем принято решение о необходимости берегоукрепления. Власти региона обратились с просьбой о финансировании проекта из федерального бюджета.

"На протяжении ряда лет мы пытаемся решить проблему берегоукрепления озера Яровое. Проектирование подобных работ осуществляется только спецподразделениями, у региона нет ресурса для обеспечения каких-то эффективных работ. Разработана проектно-сметная документация. Мы полагаем, что будут выделены не менее 300 млн рублей, хотя может оказаться и больше, и работы по Яровому будут выполнены", - сказал Степаненко.

Он отметил, что на другом берегу озера Яровое, где происходит обрушение берега, постоянно ведутся профилактические работы. Чтобы не допустить разрушения береговой линии до хранилищ переработки ТЭЦ, отходы регулярно вывозят и проводят работы по рекультивации.

Кроме того, Степаненко сообщил, что сложная ситуация складывается и в селе Новотроицк, где из-за изменения течения реки Чумыш прямо в населенном пункте происходит обрушение береговой линии.

"Введен режим муниципального ЧС. Губернатором Виктором Томенко даны распоряжения по принятию экстренных мер, чтобы за счет краевых средств не допустить разрушения береговой линии и находящейся рядом дороги в другие населенные пункты, 46 млн рублей для этого понадобится, придется делать своими силами", - подчеркнул Степененко.

О берегоукреплении в Яровом

Ранее Томенко заявлял, что для решения вопроса берегоукрепления в Яровом понадобится около 100 млн рублей. Работы планируется начать в 2022 году.

Всего в Алтайском крае 182 населенных пункта в 39 муниципальных образованиях подвержены различным этапам паводка. В них расположены около 16,5 тыс. жилых домов с населением около 46 тыс. человек, 86 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.