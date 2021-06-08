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Минздрав: препарат "Спутник Лайт" направлен в первую очередь на вакцинацию молодежи

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что вакцина дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на молодежь, в частности на студентов, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

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"Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Потому что исследования показывают, что однократное применение этой вакцины <…> дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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