Минздрав: препарат "Спутник Лайт" направлен в первую очередь на вакцинацию молодежи

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на молодежь, в частности на студентов, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Потому что исследования показывают, что однократное применение этой вакцины <…> дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.