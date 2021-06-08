ОНК сможет проверять исправительные центры для осужденных на принудительные работы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Члены Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) смогут проверять исправительные центры, где находятся заключенные, осужденные на принудительные работы. Об этом ТАСС рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, участник столичной ОНК Ева Меркачева.

"В настоящее время в законе "Об основах общественного контроля в РФ", указано, что наблюдатели вправе посещать места "принудительного заключения", но на исправительные центры это не распространяется. Сегодня представители ФСИН заверили нас, что инициируют соответствующие изменения в законодательство, и эти центры мы сможем также проверять", - сказала Меркачева, отметив, что после этого предложения ФСИН должна будет утвердить Госдума в установленном порядке.

При этом правозащитница отметила, что руководство ФСИН пообещало наблюдателям пускать членов ОНК во все исправительные центры, пока изменения в законодательство не приняты.