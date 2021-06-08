Путин назвал героическим труд соцработников во время пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической. Они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на огромную нагрузку и все сложности, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

Как считает глава государства, самоотверженные действия социальных работников в период пандемии, безусловно, заслуживают безмерной благодарности и признательности. Путин выразил уверенность, что каждый гражданин России "прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью".

"Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически - не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, - выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", - заметил президент.

Поддержка государства

Путин добавил, что со своей стороны государство старалось оказать соцработникам необходимую поддержку. Так, были введены специальные доплаты сотрудникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники некоммерческих организаций, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, людей с инвалидностью, детей-сирот, указал президент.

"Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок", - заметил он.

Президент также напомнил, что в прошлом году вдвое - с 2,5 до 5 млрд рублей - был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов, что позволило поддержать более 2 600 таких инициатив. "Отмечу также, что в самые ближайшие дни будут подведены итоги очередного конкурса - объявлены победители, чьи проекты также имеют весомое социальное значение", - заключил глава государства.