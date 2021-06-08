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Путин пообещал поддержку клубам активного долголетия по всей России

Президент обсудит эту тему с губернаторами
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что работа клубов проекта "Активное долголетие" будет поддерживаться властями, и пообещал обсудить эту тему с губернаторами.

Во вторник на встрече по видеосвязи с представителями социальных организаций главе государства рассказали о подмосковном проекте "Активное долголетие", участники которого, люди старшего поколения, находят себе занятие по душе, общаются. Путину поступило предложение поддержать развитие таких проектов по всей России.

"Обязательно обсудим это с коллегами из других регионов, тем более, что во многих регионах Российской Федерации такой опыт есть, он развивается", - ответил президент. "Будем и дальше заниматься поддержкой подобного рода деятельности", - пообещал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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