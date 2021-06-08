В Минздраве допустили, что привитым "Спутником V" понадобится вакцинация другим препаратом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Привитым против коронавирусной инфекции "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом, исследования в данной области еще ведутся, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Гриднев добавил, что промышленное производство "Спутника V" сегодня гораздо больше, поэтому ее распространение и поставки в РФ тоже больше.

Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.