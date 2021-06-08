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Минтранс предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), Минтранс обсуждает совместно с МВД РФ, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг", - заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

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