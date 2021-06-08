Четыре крестных хода с мощами Александра Невского начнутся 12 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Четыре крестных хода с мощами святого князя Александра Невского начнутся в регионах 12 июня по случаю празднования Дня России. Об этом во вторник сообщил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который входит в государственный оргкомитет по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя, на международном форуме "История для будущего. Александр Невский".

"12 июня стартует сразу четыре крестных хода в России с мощами святого князя, два из них пройдут по Центральной России. Это великий исторический путь из храма Христа Спасителя в Переславль-Залесский, Владимир и по пути перенесения мощей в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Второй - из Давидовой пустыни (Московская область), этот крестный ход пройдет по Подмосковью, Смоленщине, затем направится в братскую Белоруссию, через южные регионы Центральной России вернется в Москву", - сообщил Щеголев.

Форум, организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО), проходит в Государственном историческом музее - Музее Отечественной войны 1812 года. В ходе работы дискуссионных площадок планируется обсудить подходы к изучению и популяризации образа князя Александра Невского, а также к сохранению памяти о нем как о символе российской государственности.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения.