Минтранс и МВД согласны считать пешеходами людей на роликах и самокатах без двигателей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтранс и МВД РФ согласны приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей, при планирующемся обновлении ПДД, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

"Ну, например, полемика о том, что ролики, самокаты без двигателя относить к пешеходам или нет. Но сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат - это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую и регулируем только средства, оснащенные двигателем", - заявил он на площадке Народного фронта.