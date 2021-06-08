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Путин надеется, что РКК учтет стоящие перед страной задачи, в том числе в кадровой сфере

Президент напомнил, что во главе организации стоят молодые люди, и пожелал им "всего самого доброго, успехов в работе"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) будет учитывать в своей работе стоящие перед страной задачи, в том числе в сфере подготовки социальных работников.

"Сейчас одно из направлений деятельности [РКК] - подготовка кадров по тем направлениям, которые были обозначены. Это очень важно. Я надеюсь, что вновь избранное руководство Красного Креста в России адекватно отреагирует на задачи, которые стоят перед страной", - сказал глава государства во вторник во время встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

Так Путин прокомментировал слова участницы мероприятия о нехватке социальных работников, которая возникла на фоне того, что в регионах России открываются новые программы социального обслуживания.

Президент напомнил, что в РКК произошло обновление кадрового состава. Он добавил, что сейчас во главе организации стоят молодые люди, и пожелал им "всего самого доброго, успехов в работе".

В апреле новым руководителем РКК был избран председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

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