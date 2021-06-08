В России за два года в ДТП с участием электросамокатов погибли 10 человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. 10 человек погибли в России в ДТП с электросамокатами за два года. Об этом в ходе круглого стола в ОНФ сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то в позапрошлом году у нас было четверо погибших в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в прошлом году - шестеро погибших", - сказал он.

Представитель ГИБДД отметил, что не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, например до 100 км/ ч. "Говорят, что они носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково. Маргиналы будут всегда, а другие пользователи СИМ никогда не будут подвергать себя опасности, потому что они стараются адекватно себя вести", - добавил Митрошин.