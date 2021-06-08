Путин поручил полпредам проработать вопрос о помещениях для Российского Красного Креста

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обратить внимание на проблему с выделением помещений для отделений Российского Красного Креста (РКК) в регионах. Полпреды должны проработать этот вопрос с главами субъектов, заявил он во вторник во время проходящей по видеосвязи встречи с сотрудниками социальной сферы.

Так Путин отреагировал на слова участницы мероприятия, которая отметила, что РКК готов расширять свою деятельность, но в некоторых регионах организации не хватает помещений для открытия центров здоровья и долголетия. Она попросила президента дать поручение губернаторам, чтобы они помогли решить вопросы с выделением помещений для региональных отделений Красного Креста.

"Я попрошу и полпредов президента обратить на это внимание и проработать с руководителями регионов этот вопрос", - отреагировал Путин.

Он обратил внимание на проекты РКК и заметил, что таких мероприятий должно быть даже больше. "Если одно из ограничений - это недостаток помещений, подходящих для организации этой работы, то я хочу напомнить главам субъектов РФ, что это их обязанность начиная как минимум с 1996 года", - добавил глава российского государства. Как пояснил Путин, тогда вышел указ президента РФ, где "руководителям регионов было вменено поддерживать деятельность Красного Креста и оказывать [организации] помощь, в том числе при выделении необходимых помещений".